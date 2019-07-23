Футбол

Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕRT на русском 06:21

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Кононов оценил силу «Туна»

Нева Спорт05:04

Кононов рассказал, в чём сила «Туна», с которым сыграет «Спартак»

Чемпионат04:57

Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ

RT на русском06:21

Кононов высказался об игре швейцарского «Туна»

ProstoProSport05:39

Кононов оценил соперника «Спартака» по квалификации Лиги Европы

Газета.Ru05:33

Кононов: «Спартаку» нельзя недооценивать швейцарский ФК «Тун»

ТАСС05:24

Кононов оценил соперника «Спартака» по ЛЕ швейцарский «Тун»

Sport24.ru04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе

Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика

Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия

«На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия"», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Спорт

Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ

Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Предпринимателей защитят от необоснованного ареста

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Авто

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler.
Обновлено в 07:49
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

Обновлено в 03:46
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество

В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено вчера в 12:00
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Общество

Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика

МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время

Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга

Обновлено в 05:12
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Кино

Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом

Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Травников: Коченевская ЦРБ получит новые площади для лечения детей

Обновлено в 02:37
Экономика

Госдума отменила льготную ставку по НДС для пальмового масла

«Пальмовое масло выводится из-под льготы в 10% НДС», — пояснил суть поправки на заседании глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области

Обновлено в 03:04
Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

Обновлено в 05:24
Игры

В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма

Обновлено вчера в 06:07
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

Обновлено в 07:03
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное