Футбол
Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕRT на русском 06:21
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика
Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия
«На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия"», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler.
Обновлено в 07:49
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика
МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Госдума отменила льготную ставку по НДС для пальмового масла
«Пальмовое масло выводится из-под льготы в 10% НДС», — пояснил суть поправки на заседании глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области
Обновлено в 03:04
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Игры
В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма
Обновлено вчера в 06:07
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18