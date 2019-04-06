Футбол

Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойныйSports.ru 20:10

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Причина нашлась: не хватило морально-волевых качеств. Тогда тренеру «Спартака» привели в пример «Уфу», которая недавно спасла матч с ЦСКА всего за шесть минут при том же счете 0:2. Кононов как-то обреченно повторил: «Да, «Уфа» смогла, а мы сегодня – нет». Кононов терял контроль над ситуацией.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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