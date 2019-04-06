Футбол
Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойныйSports.ru 20:10
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Причина нашлась: не хватило морально-волевых качеств. Тогда тренеру «Спартака» привели в пример «Уфу», которая недавно спасла матч с ЦСКА всего за шесть минут при том же счете 0:2. Кононов как-то обреченно повторил: «Да, «Уфа» смогла, а мы сегодня – нет». Кононов терял контроль над ситуацией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика
Порошенко рассказал о выводах после первого тура
Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой.
Обновлено в 12:10
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Музыка
Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп легенда»
Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара Music Awards 2018".
Обновлено в 22:17
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Футбол
Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА
Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии.
Обновлено в 14:29
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ
Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика
Губернатор Херсонской области уходит в отставку
Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев решил уйти в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:50
Авто
Незаслуженно забытая Matra Laser
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм
Обновлено в 14:49
Общество
Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»
Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
Обновлено в 22:38
Происшествия
Взрыв произошел в жилом доме в Париже
В Париже в 19-м округе произошел сильный пожар в жилом доме, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снизило риск инфаркта и инсульта
Часть добровольцев употребляли ежедневно небольшое количество алкоголя и оказалось, что со временем риск инфаркта и инсульта у них увеличился.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Найдено облако обломков от сбитого Индией собственного спутника
Обновлено 04 апреля в 09:12