Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойныйSports.ru 20:10

Причина нашлась: не хватило морально-волевых качеств. Тогда тренеру «Спартака» привели в пример «Уфу», которая недавно спасла матч с ЦСКА всего за шесть минут при том же счете 0:2. Кононов как-то обреченно повторил: «Да, «Уфа» смогла, а мы сегодня – нет». Кононов терял контроль над ситуацией.

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