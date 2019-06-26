Футбол

Кононов: выборы капитана «Спартака» пройдут в конце австрийского сбораРИА Новости 11:24

Выборы нового капитана "Спартака" пройдут в конце австрийского сбора команды, в настоящий момент у "красно-белых" плотный график подготовки, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
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