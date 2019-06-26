Футбол
Кононов: выборы капитана «Спартака» пройдут в конце австрийского сбораРИА Новости 11:24
Выборы нового капитана "Спартака" пройдут в конце австрийского сбора команды, в настоящий момент у "красно-белых" плотный график подготовки, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Авто
Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend
Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.
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Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
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Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
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Музыка
Трагически погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Москве арестовали серийного отравителя
Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Транспорт
Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера
Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Транспорт
РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес
РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги.
Обновлено в 08:56
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Обновлено в 14:34
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Авто
Официально представили обновленный кроссовер Audi Q7
Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено в 00:06
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Общество
Пособие на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
В России вырастет пособие на детей с полутора до трех лет с 50 рублей до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39