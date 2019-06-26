Кононов: выборы капитана «Спартака» пройдут в конце австрийского сбораРИА Новости 11:24

Выборы нового капитана "Спартака" пройдут в конце австрийского сбора команды, в настоящий момент у "красно-белых" плотный график подготовки, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.

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Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

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Авто Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.

Политика Путин потребовал не прятать камеры на дорогах Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.

Политика МИД России ответил на ноту США по Уилану Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

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