Кононов: выборы капитана «Спартака» пройдут в конце австрийского сбораРИА Новости 11:24

Выборы нового капитана "Спартака" пройдут в конце австрийского сбора команды, в настоящий момент у "красно-белых" плотный график подготовки, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.

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Происшествия РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку.

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Общество МВД поддержало возврат курилок в аэропорты Начальник управления на транспорте МВД по ЦФО Олег Калинкин заявил, что в ведомстве не видят препятствий к возврату в аэропорты курительных комнат.

Политика Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Происшествия Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Армия и оружие В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.

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