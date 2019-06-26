Футбол
Кононов: выборы капитана «Спартака» пройдут в конце австрийского сбораРИА Новости 11:24
Выборы нового капитана "Спартака" пройдут в конце австрийского сбора команды, в настоящий момент у "красно-белых" плотный график подготовки, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия
РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку
Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку.
Обновлено в 12:29
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Экономика
ЦБ разработал новую концепцию подтверждения квалификации специалистов финрынка
Центральный банк России разработал новую концепцию подтверждения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг ввиду того, что с 1 июля 2019 года прекращается действие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, выданных аккредитованными Банком России организациями.
Обновлено в 12:28
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество
МВД поддержало возврат курилок в аэропорты
Начальник управления на транспорте МВД по ЦФО Олег Калинкин заявил, что в ведомстве не видят препятствий к возврату в аэропорты курительных комнат.
Обновлено в 07:14
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Наука
Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено в 07:26
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Культура
Выставка Зураба Церетели открывается в Лихтенштейне
Обновлено в 05:50
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Общество
Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео
Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
Обновлено в 03:48
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Госсовет обещал россиянам безопасные и качественные дороги
Обновлено в 13:54
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08