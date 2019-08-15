Футбол

Кононов: вы ещё увидите меня в костюмеNews.ru 02:05

15 августа на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун» в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Европы. Для подопечных Марка Шнайдера встреча в столице оказалась вторым поражением.
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Олег Кононов: В костюме вы меня еще увидите

Советский спортвчера в 16:24

Кононов: «В костюме вы меня еще увидите»

Sport24.ruвчера в 15:35

Кононов объяснил, почему «отказался» от пиджака

ProstoProSportвчера в 15:44

Олег Кононов: В костюме вы меня еще увидите

Российская газетавчера в 15:55

Кононов: в костюме вы меня ещё увидите

Чемпионатвчера в 15:47

Кононов рассказал о причинах смены имиджа

Газета.Ruвчера в 16:25

Олег Кононов: «В костюме вы меня еще увидите!»

Спорт-Экспрессвчера в 15:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Здоровье

Эксперты назвали продукты, способствующие преждевременному старению

Эксперты установили, что попкорн, сахар, алкоголь, лакомства из кукурузы и продукты из переработанного мяса вызывают преждевременное старение и наносят вред организму, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 03:00
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Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

Сирийские комплексы ПВО успешно отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в западной провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием

Обновлено в 03:15
Происшествия

Пилот А321 объяснил, почему не выпустил шасси при посадке в поле

Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет А321 "Уральских авиалиний" в поле под Москвой, рассказал, почему не стал выпускать шасси.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

В Южной Корее назвали тип запущенных Пхеньяном ракет

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря 16 августа.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Суд в Киргизии оставил Атамбаева под стражей

Обновлено в 02:31
Происшествия

Под Ульяновском семь человек могли отравиться подсолнечным маслом

Обновлено в 03:41
Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Додон хочет обсудить с Путиным новый договор на поставки газа

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из России Владимиром Путиным новое соглашение на поставки газа в страну.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика

Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе

Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Авто

Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне

В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Пропавшего мальчика под Омском нашли живым

Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

Обновлено в 01:56
Политика

Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса

Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске

Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.
Обновлено в 01:03
Футбол

Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:24
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась на $3

По состоянию на 20:42 мск рост цены на нефть Brent замедлился до 4,2% ($58,73 за баррель).
Обновлено 14 августа в 13:47
Происшествия

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Обновлено в 02:17
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