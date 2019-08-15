Футбол
Кононов: вы ещё увидите меня в костюмеNews.ru 02:05
15 августа на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун» в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Европы. Для подопечных Марка Шнайдера встреча в столице оказалась вторым поражением.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Здоровье
Эксперты назвали продукты, способствующие преждевременному старению
Эксперты установили, что попкорн, сахар, алкоголь, лакомства из кукурузы и продукты из переработанного мяса вызывают преждевременное старение и наносят вред организму, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Сирийские комплексы ПВО успешно отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в западной провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Пилот А321 объяснил, почему не выпустил шасси при посадке в поле
Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет А321 "Уральских авиалиний" в поле под Москвой, рассказал, почему не стал выпускать шасси.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
В Южной Корее назвали тип запущенных Пхеньяном ракет
Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря 16 августа.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Суд в Киргизии оставил Атамбаева под стражей
Обновлено в 02:31
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Додон хочет обсудить с Путиным новый договор на поставки газа
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из России Владимиром Путиным новое соглашение на поставки газа в страну.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе
Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Авто
Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне
В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Обновлено в 01:56
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске
Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.
Обновлено в 01:03
Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги Европы
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась на $3
По состоянию на 20:42 мск рост цены на нефть Brent замедлился до 4,2% ($58,73 за баррель).
Обновлено 14 августа в 13:47