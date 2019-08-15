Футбол
Кононов: вы ещё увидите меня в костюмеNews.ru 02:05
15 августа на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун» в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Европы. Для подопечных Марка Шнайдера встреча в столице оказалась вторым поражением.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено вчера в 18:16
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:16
Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
Обновлено вчера в 18:07
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Белавкин назначен первым замминистра строительства Челябинской области
Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:28
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41