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РИА НовостиКононов встал на защиту новичка «Спартака» Мирзова
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался в защиту футболиста Резиуана Мирзова, которого нередко критикуют за качество игры. Мирзов перешел в "Спартак" в июле. Полузащитник получил травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги".
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Кононов: «Хочу защитить Мирзова, почему-то после перехода в „Спартак“ на него набросились»
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