Футбол
Кононов о победе «Спартака»: в бой идут одни старики
Кононов о победе «Спартака»: в бой идут одни старикиNews.ru08:52
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов признался, что до матча 15-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (3:1) сравнивал стартовый состав «красно-белых» с фильмом «В бой идут одни старики». По словам специалиста, он не пожалел, что сделал ставку на ветеранов клуба.
News.ru08:52
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