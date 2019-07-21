Спартак в рамках второго тура РПЛ на последней минуте пропустил гол от ростовчанина Зуева и упустил победу. В итоге команды сыграли 2:2 (Байрамян, Зуев Адриано, Джикия) . Для тренера красно-белых Олега Кононова этот матч стал первым, в котором он не проиграл Валерию Карпину.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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