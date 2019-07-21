Футбол

Кононов впервые не проиграл КарпинуSport.ru вчера в 17:29

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Спартак в рамках второго тура РПЛ на последней минуте пропустил гол от ростовчанина Зуева и упустил победу. В итоге команды сыграли 2:2 (Байрамян, Зуев Адриано, Джикия) . Для тренера красно-белых Олега Кононова этот матч стал первым, в котором он не проиграл Валерию Карпину.
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