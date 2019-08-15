В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

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