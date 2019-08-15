Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперникаЧемпионат вчера в 15:36
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» отмучился тайм с «Туном», но вынес его за 6 минут. Шюррле снова топ
ProstoProSportвчера в 16:15
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Происшествия
Пассажир рассказал о жёсткой посадке самолёта А321 в Подмосковье
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Обновлено вчера в 23:51
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено вчера в 06:42
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам подвергся расистским оскорблениям
Игрок "Челси" и сборной Англии Тэмми Абрахам подвергся расистским оскорблением после того, как не забил решающий пенальти в матче против "Ливерпуля" за Суперкубок УЕФА, передает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Авто
«Автотор» расширит выпуск коммунальной и специальной техники
Калининградский завод «Автотор» намерен увеличить линейку выпускаемых полнокомплектных грузовых и коммерческих автомобилей за счет коммунальной, дорожно-строительной и специальной техники нового поколения.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
В Приморье тайфун отрезал от внешнего мира шесть сел
В Приморье из-за тайфуна «Кроса» от транспортного сообщения оказались отрезаны шесть сел (суммарное население — 703 человека) в Красноармейском районе, сообщается на сайте краевой администрации.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили
Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Обновлено вчера в 11:43
Общество
На восстановление детских лагерей потратят 135 млрд рублей
Предполагается, что на восстановление и содержание заброшенных детских лагерей понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30