Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперникаЧемпионат 15:36

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.
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