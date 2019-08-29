Футбол

News.ruNews.ruКононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Москвичи упустили возможность выхода в групповой этап Лиги Европы после обидных поражений от команды из Португалии. И если после первой игры, в которой «Спартак» пропустил всего один мяч, казалось, можно переломить ход, то ответная встреча расставила всё по своим местам.
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