Футбол

РЕН ТВРЕН ТВКононов заявил об отсутствии претензий к игрокам «Спартака»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги ответного матча своих подопечных с португальской "Брагой" в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Он назвал проигрыш "красно-белых" неприятным и "очень серьезным".
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