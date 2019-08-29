Футбол

RT на русскомRT на русскомКононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Спартак» — «Брага» — 1:2, 29 августа 2019, ошибки Кононова

Чемпионат05:01

Кононов про вылет из ЛЕ: «Для нас это удар, теперь сфокусируемся на РПЛ»

Sport.ruвчера в 17:30

Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Олег Кононов: «При негативном результате у меня нет претензий к игрокам»

Sportbox.RUвчера в 16:24

Кононов: «„Спартак“ будет бороться, несмотря ни на что. Идет серьезное перестроение команды»

Sport24.ruвчера в 16:16

Кононова точно не уволят из-за «Браги». Но это не так важно, как катастрофа в таблице коэффициентов

Матч ТВвчера в 17:49

Олег Кононов: «Не могу сказать, что мы играли плохо или хуже, чем „Брага“»

Sports.ruвчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Космос

Телескоп, который вращается вокруг Луны, будет искать межзвездные объекты

Хайтек 10:49
Авто

Mercedes-Maybach получил особую версию Aurum Edition

Mercedes-Maybach Aurum Edition от Carlex доказывает, что богатые люди любят золото.
SpeedMe 09:49
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона вышла замуж без любви

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.
ТВ Центр 02:05
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия

Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 12:31
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Киберспорт

Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея

Игромания.ру 14:28
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Происшествия

В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
РБК 16:51
Музыка

«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме

Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» .
Euromag.ru 07:13
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
Футбол

Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы

В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Происшествия

При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух.
RT на русском 08:32
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Армия и оружие

США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК

Военное обозрение 28 августа в 03:44
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Кино

Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября

Вечерняя Москва 13:50
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Общество

Надвигающийся на США ураган усилился до третьей степени

Известия 15:27
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» произвел запуск крылатых ракет «Калибр»

Впервые стрельбы выполнил экипаж корабля «Вышний Волочек». Он вошел в состав Черноморского флота в прошлом году.
Пятый канал 14:48
Музыка

Серебренников поставит юбилейный концерт Спивакова

Орфей 09:20
Наука

Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки

Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today 04:04
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Общество

Билли Айлиш поссорилась с глянцевым журналом из-за обложки

Газета.Ru 11:12
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное