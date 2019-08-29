Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Авто Mercedes-Maybach получил особую версию Aurum Edition Mercedes-Maybach Aurum Edition от Carlex доказывает, что богатые люди любят золото.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона вышла замуж без любви Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Происшествия Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Происшествия В Самаре возбудили дело после массового отравления суши В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Технологии Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Музыка «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» .

Футбол Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.

Происшествия При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Армия и оружие Корабль «Вышний Волочек» произвел запуск крылатых ракет «Калибр» Впервые стрельбы выполнил экипаж корабля «Вышний Волочек». Он вошел в состав Черноморского флота в прошлом году.

Наука Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».