Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»RT на русском 07:16
|46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
|57′
|57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
|59′
|64′
Аяз Гулиев
|66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
|67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|76′
|82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
|85′
|89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
11
Ильин
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
20
Панюков
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
11
Фернандо
22
Игнатов
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
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