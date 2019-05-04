Футбол

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»RT на русском 07:16

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
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Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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