Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»Газета.Ru 10:12

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт". По словам тренера, главной радостью стал внутренний настрой каждого из футболистов.

Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»

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