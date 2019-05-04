Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»RT на русском 07:16

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»

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