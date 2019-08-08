Футбол

Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»Газета.Ru 16:44

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24. 8 августа "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 3:2 в матче третьего квалификационного тура Лиги Европы. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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