Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24. 8 августа "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 3:2 в матче третьего квалификационного тура Лиги Европы. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»

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