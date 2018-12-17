Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова
News.ru
10:56

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.
News.ru10:56

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Кононов: уважаю всех фанатов «Спартака», но определённую черту переходить нельзя

Чемпионат11:51

Кононов: Болельщики не имеют права вмешиваться в дела клуба

Нева Спорт10:40

Олег Кононов: «Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Глушаковым, не повторилось в следующем»

Матч ТВ10:19

Олег Кононов: «Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Глушаковым, не повторилось в следующем»

Sportbox.RU10:19

Кононов - об акциях против Глушакова: «Это перебор, кто-то из болельщиков запутался»

Спорт-Экспресс10:13

Кононов о фанатах: «Глушаков важен для меня. Никто не в праве вмешиваться в дела клуба»

Sports.ru10:43

Кононов про Глушакова: «Болельщики „Спартака“ запутались. Нельзя переходить грань»

Sport24.ru10:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
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«Краснодар» сыграет с «Байером»

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Футбол

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Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб до конца 2018 года, сообщает "Спорт Бизнес-Онлайн".
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Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
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Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
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Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской Боруссией.
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Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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