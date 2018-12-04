Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака» на зиму
Vprognoze.ru
02:57

Наставник «Спартака» Олег Кононов поделился трансферными целями команды во время зимнего перерыва.
Vprognoze.ru02:57

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Стало известно, кто усилит «Спартак» зимой

RT на русском01:44

Кононов: «Зимой не будет серьёзных изменений в „Спартаке“»

Евро-футбол.ру01:20

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВвчера в 19:27

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 19:27

Олег Кононов: «Возможно, „Спартак“ купит одного-двух игроков зимой»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Кононов: не думаю, что зимой будут существенные изменения в составе «Спартака»

Чемпионатвчера в 16:42

Кононов: «Зимой не будет серьезных изменений в „Спартаке“, один-два трансфера»

Sport24.ruвчера в 19:01
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Футбол

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 03:12
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ

Обновлено в 03:10
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют в матче с ЦСКА из-за травм

Четыре футболиста красноярского «Енисея» не смогут принять участие в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА из-за травм.
Обновлено в 03:02
Футбол

Аллегри признан лучшим тренером серии А

Обновлено в 03:01
Футбол

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что у него остались положительные эмоции от отрезка карьеры в Казахстане.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Марсель» заинтересован в услугах форварда «Наполи»

Французский «Марсель» хочет подписать польского нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.
Обновлено в 02:52
Футбол

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
Обновлено в 03:09
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Зане останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

Надеюсь, Зане останется здесь на долгие-долгие годы.
Обновлено в 01:52
Футбол

Футболка и флаг «Крыльев Советов» оказались в космосе

С собой в полет он взял футболку и флаг нашего клуба.
Обновлено в 03:05
Футбол

Моуринью расстроен скаутской системой «МЮ»

Источники в Англии сообщают, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен реструктуризацией скаутской службы, которую клуб провел в последние годы.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Комбаров рассказал об установке Кононова на матч с «Локо»

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что тренерский штаб красно-белых перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) дал установку забить три гола в первом тайме.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

«Реал» поборется с «Барселоной» за хавбека «Лиона» Н’Домбеле

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Telefoot, очередным грандом, заинтересованным в услугах 21-летнего хавбека, стал мадридский «Реал».
Обновлено в 02:53
Футбол

Станислав Черчесов: «Особенной критики в свой адрес не встречал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:14
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Александр Михайлович Ташаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
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