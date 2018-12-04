Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»
Матч ТВ
19:27

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно масштабно пересматривать состав.
Матч ТВ19:27

Подробнее о событии

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВ19:27

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Sportbox.RU19:27

Олег Кононов: «Возможно, „Спартак“ купит одного-двух игроков зимой»

Спорт-Экспресс16:55

Кононов: не думаю, что зимой будут существенные изменения в составе «Спартака»

Чемпионат16:42

Кононов: «Зимой не будет серьезных изменений в „Спартаке“, один-два трансфера»

Sport24.ru19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 20:13
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

Обновлено в 18:26
Футбол

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Обновлено в 17:25
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 17:44
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 17:18
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Аршавин вспомнил покер в матче против «Ливерпуля»

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил покер в матче против "Ливерпуля", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 20:36
Футбол

Акинфеев и Самедов станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник "Спартака" Александр Самедов примут участие в программе «Вечерний Ургант», которая выходит в эфире Первого канала.
Обновлено в 19:34
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16
Футбол

Черчесов назвал приоритеты сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Михайлович Ташаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное