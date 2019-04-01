Футбол
Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»RT на русском 15:23
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
|67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
|70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
|72′
|78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
|87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
|89′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
54
Умяров
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
15
Коновалов
6
Башкиров
8
Пантелеев
65
Сагитов
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика
Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы
На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Политика
Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Общество
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Общество
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Общество
Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья
Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Гаджеты
Правдоподобный рендер демонстрирует дизайн «народного» флагмана Redmi
Анонс флагмана Redmi ожидается в самое ближайшее время.
Обновлено в 13:40
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Гаджеты
Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel
Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31