Футбол

Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»RT на русском 15:23

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Олег Кононов: «У Жиго проблема с той же ногой, где была операция. Но это другая травма»

Sportbox.RU15:35

Самюэль Жиго: «Фанаты „Спартака“ заслуживают намного большего»

Спорт-Экспресс15:48

Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»

RT на русском15:23

Кононов: у Рассказова — трещина, у Жиго — рецидив старой травмы

Чемпионат15:03

Олег Кононов: У Рассказова трещина лодыжки, у Жиго - рецидив старой травмы

Советский спорт14:55

Футболист «Спартака» Жиго заявил, что пройдет медобследование

ТАСС14:47

Олег Кононов: «У Жиго проблема с той же ногой, где была операция. Но это другая травма»

Матч ТВ15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Политика

Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Общество

Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале

Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине

В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Общество

Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья

Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

Правдоподобный рендер демонстрирует дизайн «народного» флагмана Redmi

Анонс флагмана Redmi ожидается в самое ближайшее время.
Обновлено в 13:40
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Наука

Ученые: клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Обновлено в 10:25
Гаджеты

Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel

Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное