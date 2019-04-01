Футбол

Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»RT на русском 15:23

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
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