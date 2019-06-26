Футбол

Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»Спорт день за днем 10:27

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.
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Кононов: «Еще не определили, кто будет капитаном „Спартака“»

Sport24.ru08:59

Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»

Спорт день за днем10:27

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана

Sportbox.RU09:01

Выборы капитана «Спартака» пройдут в конце сбора

Евро-футбол.ру10:46

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана

Матч ТВ09:01

Олег Кононов: «Выборы капитана „Спартака“ будут после сборов»

Спорт-Экспресс08:48

В «Спартаке» ещё не определились с новым капитаном после ухода Глушакова

Чемпионат09:26
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Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Авто

Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport

В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Наука

Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи

Британские ученые выяснили, что больничные мухи являются разносчиками устойчивых к антибиотикам бактерий.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Общество

Атмосферное давление в Москве резко упадет

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму

Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
Обновлено в 08:09
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Обновлено вчера в 10:53
Политика

Правительство России продлило продэмбарго

Россия продлила до конца 2020 года продовольственное эмбарго. Эта мера принята в ответ на санкции ЕС, США и Украины.
Обновлено в 06:20
Транспорт

В России поменяют правила регистрации авто

В России могут изменить правила регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Обновлено в 04:58
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено в 10:26
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин рассказал о качестве российских дорог

Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Путешествия

Авиабилеты в Грузию подорожали на треть

Спрос на рейсы в Грузию тоже падает, от пересадочных перелетов отказались больше половины желающих отправиться на отдых в эту страну.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика

Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность

Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Sddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Транспорт

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Политика

В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России

В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Экономика

Биткоин обновил рекорд за полтора года

Биткоин впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, прибавив более чем 13 процентов за сутки, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.
Обновлено в 05:04
Экономика

Грузинский лари обновил исторический минимум

Официальный курс валюты Грузии — лари — упал до исторического минимума.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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