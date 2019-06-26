Футбол
Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»Спорт день за днем 10:27
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Авто
Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport
В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Наука
Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи
Британские ученые выяснили, что больничные мухи являются разносчиками устойчивых к антибиотикам бактерий.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Общество
Атмосферное давление в Москве резко упадет
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму
Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
Обновлено в 08:09
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Правительство России продлило продэмбарго
Россия продлила до конца 2020 года продовольственное эмбарго. Эта мера принята в ответ на санкции ЕС, США и Украины.
Обновлено в 06:20
Транспорт
В России поменяют правила регистрации авто
В России могут изменить правила регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Обновлено в 04:58
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин рассказал о качестве российских дорог
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Путешествия
Авиабилеты в Грузию подорожали на треть
Спрос на рейсы в Грузию тоже падает, от пересадочных перелетов отказались больше половины желающих отправиться на отдых в эту страну.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность
Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Sddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Экономика
Биткоин обновил рекорд за полтора года
Биткоин впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, прибавив более чем 13 процентов за сутки, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.
Обновлено в 05:04
Экономика
Грузинский лари обновил исторический минимум
Официальный курс валюты Грузии — лари — упал до исторического минимума.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52