Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»Спорт день за днем 10:27

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия «Московский отравитель» частично признал вину в хищениях Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

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Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

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Происшествия Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.

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Путешествия Авиабилеты в Грузию подорожали на треть Спрос на рейсы в Грузию тоже падает, от пересадочных перелетов отказались больше половины желающих отправиться на отдых в эту страну.

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