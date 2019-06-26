Футбол

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитанаМатч ТВ 09:01

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда в команде будет выбран новый капитан.
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В «Спартаке» ещё не определились с новым капитаном после ухода Глушакова

Чемпионат09:26

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана

Матч ТВ09:01

Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана

Sportbox.RU09:01

Олег Кононов: «Выборы капитана „Спартака“ будут после сборов»

Спорт-Экспресс08:48

Кононов: «Еще не определили, кто будет капитаном „Спартака“»

Sport24.ru08:59

Как сложились карьеры самых крутых легионеров «Спартака»

Евро-футбол.ру03:21
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Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

Обновлено в 07:58
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Теннис

Новак Джокович: На Уимблдоне странные правила посева

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал особенности посева на Уимблдоне, в результате которых третья ракетка мира Роджер Федерер будет посеян под вторым номером.
Обновлено в 01:09
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Футбол

Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Происшествия

МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей

Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Здоровье

Ученые рассказали, чем пицца, бургеры и чипсы опасны для мужчин

Ученые установили, что у неправильно питающихся мужчин отмечается крайне низкий уровень содержания сперматозоидов — ниже 39 млн.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:35
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Финансы

Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВП

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом

Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Политика

МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова

Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Космос

В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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