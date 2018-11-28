Футбол

Кононов рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лиги Европы с «Рапидом»
RT на русском
06:35

Спартак — Рапид
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с венским «Рапидом».
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