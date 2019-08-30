Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал поражение португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1).

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого, передает телеканал NTV.

Шоу-бизнес Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.

Политика Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".

Футбол «Зенит» согласовал трансфер защитника «Порту» По мнению Арустамяна, «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

Политика Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".

Политика Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной пленными В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Политика Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.

Наука Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад Ученые отметили, что планета «была в значительной степени преобразована древними собирателями, фермерами и скотоводами».

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Футбол AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".

Общество Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Шоу-бизнес Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Политика Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Энергетика Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

Происшествия Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения» 34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии «духовного очищения».

Армия и оружие Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот» Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.