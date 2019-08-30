Футбол

News.ruNews.ruКононов прокомментировал вылет «Спартака» из Лиги Европы

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал поражение португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1).
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