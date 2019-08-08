Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

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