Футбол
Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба
Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клубаРБК13:12
Ранее "Фратрия", объединение болельщиков московской команды, выступило с заявлением, в котором назвало поведение Глушакова не достойным звания капитана «Спартака». Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
РБК13:12
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Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Я всегда смотрю на любого игрока через призму того, как он работает, как отдаётся игре, как делает результат. Любой — не только Глушаков. Поэтому хотелось бы, чтобы всё, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем.
— Олег Кононов, футболистНева Спорт 10:40
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