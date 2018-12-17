Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба
РБК
13:12

Ранее "Фратрия", объединение болельщиков московской команды, выступило с заявлением, в котором назвало поведение Глушакова не достойным звания капитана «Спартака». Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
РБК13:12
Олег Кононов
Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Я всегда смотрю на любого игрока через призму того, как он работает, как отдаётся игре, как делает результат. Любой — не только Глушаков. Поэтому хотелось бы, чтобы всё, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем.
— Олег Кононов, футболистНева Спорт 10:40

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Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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