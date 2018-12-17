Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Я всегда смотрю на любого игрока через призму того, как он работает, как отдаётся игре, как делает результат. Любой — не только Глушаков. Поэтому хотелось бы, чтобы всё, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем.