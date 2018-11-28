Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.

Футбол Футбол «Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу В первом матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 4:2. Замбийский нападающий гостей Эванс Кангва оформил дубль уже к 21-й минуте.

Футбол Футбол «Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы Московский "Локомотив" и турецкий "Галатасарай" объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Головин выйдет с первых минут в матче ЛЧ с «Атлетико» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Футбол Футбол ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Футбол Футбол Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном» Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.

Футбол Футбол Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.

Футбол Футбол «Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

Футбол Футбол Болельщики «Акхисара» не посетят матч ЛЕ с «Краснодаром» Матч между «Краснодаром» и «Акхисаром» состоится 29 ноября в Краснодаре, начало в 20:55 (мск).

Футбол Футбол СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.

Футбол Футбол УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз» Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.

Футбол Футбол Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста

Футбол Футбол Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо посетит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль», который пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сегодня, 28 ноября, и начнется в 23:00 мск.

Футбол Футбол УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.