Футбол

Кононов пообещал разобраться с футболистами «Спартака»Евро-футбол.ру вчера в 17:18

Главный тренер "Спартака" отреагировал на претензии журналистов.
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Кононов разберется с проигнорировавшими прессу игроками «Спартака»

Газета.Ruвчера в 18:03

Все игроки «Спартака» проигнорировали прессу. Кононов пообещал разобраться

Sport24.ruвчера в 16:45

Кононов пообещал разобраться с футболистами «Спартака»

Евро-футбол.рувчера в 17:18
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Обновлено в 21:13
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Музыка

«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой набрал более миллиона просмотров

Более миллиона просмотров за сутки набрал клип Аллы Пугачевой «Айсберг», который был запрещен в СССР.
Обновлено в 19:02
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Космос

Четыре аппарата OneWeb планируется запустить в этом году с Восточного

Четыре пуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb планируется провести в этом году с космодрома Восточный, следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 13:56
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали о страхе США перед войной с Россией

Американские и европейские аналитики считают, что США и России нужно больше говорить друг с другом.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье

В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35
Политика

Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Футбол

Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Лимаренко: «Аэрофлота» точно не будет, но я вижу улучшения в эконом-классе «России»

Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
Обновлено в 19:38
Футбол

Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Экономика

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Общество

В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
Обновлено в 16:04
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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