Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»Bookmaker-ratings.ru 13:42

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что Лоренсо Мельгарехо покинет команду. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб. Олег Кононов это подтвердил на послематчевой пресс-конференции после матча с "Тамбовом" (0:2).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Агент Мельгарехо: «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера

Советский спорт13:37

Главный тренер «Спартака» Кононов подтвердил уход Мельгарехо

РБК13:28

Олег Кононов: «С Мельгарехо мы прощаемся»

Спорт-Экспресс12:21

«Просто Кононов не любит его». Агент Мельгарехо опроверг слова Кононова об уходе футболиста

Матч ТВ14:55

«Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера». Агент Мельгарехо — о Кононове

Sport24.ru21:09

Агент Мельгарехо: Кононов слишком плохой тренер для великого «Спартака»

Чемпионат13:08

«Спартак» решил расстаться с Мельгарехо

Sport.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Здоровье

Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем

Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10
Технологии

Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest

Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено в 21:33
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»

Обновлено в 11:51
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Обновлено в 19:25
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Музыка

Обложку Nirvana с автографом Кобейна выставят на аукционе в РФ

Обложка последнего альбома американской группы Nirvana - In Utero с автографом ее фронтмена Курта Кобейна будет выставлена на торгах 27 июля в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".
Обновлено вчера в 11:25
Культура

В Армении умер живописец Грайр Григорян

В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 18:15
Общество

Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии

В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Экономика

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз.
Обновлено в 21:00
Происшествия

В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму

В протестах участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

Обновлено в 20:05
Кино

НТВ потребовала удалить из сети трейлер своего «Чернобыля»

Телекомпания НТВ потребовала от нескольких российских изданий удалить трейлер сериала «Чернобыль».
Обновлено в 07:54
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 20:22
Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Общество

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

Обновлено в 13:35
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля

Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен.
Обновлено в 16:33
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Ереване лифт сорвался в шахту

Обновлено в 16:18
Политика

ФБР пыталось заполучить черные ящики с борта MH17

Федеральное бюро расследование (ФБР) США обращалось к властям Малайзии с просьбой предоставить им доступ к черным ящикам «Боинга-777», который был сбит пять лет назад в Донецкой области, передает RT.
Обновлено 25 июля в 01:54
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Общество

Все поручения Беглова в ЖК «Северная долина» выполнили досрочно

Глава района Валерий Гарнец выступил с докладом и доложил Александру Беглову, что все его поручения выполнены досрочно.
Обновлено в 06:02
ещё по теме
Лоренсо Мельгарехо
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, крайний полузащитник и защитник московского «Спартака». Выступает за сборную Парагвая. На профессиональном уровне играл во всех футбольных амплуа, кроме вратаря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное