Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что Лоренсо Мельгарехо покинет команду. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб. Олег Кононов это подтвердил на послематчевой пресс-конференции после матча с "Тамбовом" (0:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера». Агент Мельгарехо — о Кононове
Sport24.ruвчера в 21:09
Агент Мельгарехо: «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера
Советский спортвчера в 13:37
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено вчера в 10:07
Наука
В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда
Проект предполагает строительство между городами тоннелей для герметичных капсул, перевозящих пассажиров или груз до 10 раз быстрее, чем любой из существующих поездов.
Обновлено 25 июля в 08:48
Происшествия
Две трети митинговавших на проспекте Сахарова оказались иногородними
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Наука
Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные
Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено вчера в 12:21
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Обновлено вчера в 11:23
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22
Гаджеты
В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10
Инсайдеры опубликовали качественные изображения грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в разных ракурсах.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Энергетика
Бразильская Petrobras понизила прогноз по добыче
На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено 26 июля в 22:35
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено 26 июля в 15:57
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В десятке лидеров оказались: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено вчера в 15:50