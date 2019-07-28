Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что Лоренсо Мельгарехо покинет команду. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб. Олег Кононов это подтвердил на послематчевой пресс-конференции после матча с "Тамбовом" (0:2).
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«Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера». Агент Мельгарехо — о Кононове
Sport24.ruвчера в 21:09
Агент Мельгарехо: «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера
Советский спортвчера в 13:37
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