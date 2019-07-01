Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»Bookmaker-ratings.ru 13:42

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что Лоренсо Мельгарехо покинет команду. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб. Олег Кононов это подтвердил на послематчевой пресс-конференции после матча с "Тамбовом" (0:2).
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Лоренсо Мельгарехо
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, крайний полузащитник и защитник московского «Спартака». Выступает за сборную Парагвая. На профессиональном уровне играл во всех футбольных амплуа, кроме вратаря.
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