Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»Bookmaker-ratings.ru 13:42
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что Лоренсо Мельгарехо покинет команду. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб. Олег Кононов это подтвердил на послематчевой пресс-конференции после матча с "Тамбовом" (0:2).
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