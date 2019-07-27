Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»Газета.Ru 13:49
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
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Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов
Напомним, американские дипломаты подверглись акустической атаке во время работы на Кубе в 2016 – 2017 годах.
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Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Группа протестующих устроила шествие в Москве
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
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Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий»
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
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В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
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Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
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На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
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Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
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Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре
На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.
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Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»
Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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Певица Согдиана в третий раз стала мамой
Оксана Нечитайло более известная как певица Согдиана в третий раз стала мамой.
Обновлено в 11:28
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
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Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ
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Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Общество
В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор
Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
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Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский сфотографировался на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию своего отдыха на городском пляже города Одесса.
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Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.
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Политика
Прокуратура США требует $100 миллионов от россиянина Винника и BTC-e
Американская прокуратура подала иск против россиянина Александра Винника и биржи криптовалют BTC-e для того, чтобы потребовать 100 млн долларов.
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