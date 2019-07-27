Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставкуЧемпионат вчера в 15:24
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
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Sportbox.RUвчера в 10:25
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