Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставкуЧемпионат 15:24
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Общество
Путин подписал закон о наказании водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания для водителей, которые отказались пропустить машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
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Обновлено в 14:02
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
Обновлено в 19:27
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Политика
В ЕС назвали задержания на несогласованной акции в Москве нарушением свободы собраний
В Евросоюзе считают задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний.
Обновлено в 18:52
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Леванте» вновь арендует Майораля у «Реала»
Мадридский клуб вновь отдаст футболиста в аренду «Леванте» без опции выкупа. Минувший сезона Майораль провел в валенсийском клубе.
Обновлено в 17:57
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В центре Петербурга подстрелили подростка и отобрали велосипед
По предварительным данным, молодого человека подстрелили из газового пистолета «Удар». Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 09:06
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Баскетбол
Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета
Обновлено в 16:33
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Авто
Mazda отзывает автомобили модели MX-5
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено вчера в 02:21
Наука
«Хлыст: Секты, литература и революция»
Посетив Советскую Россию в 1920-х, немецкий филолог и историк Рене Фюлоп-Миллер описал происходившее там как победу воинственной хилиастической секты; в его воображении стояла картина Мюнстера.
Обновлено 25 июля в 14:01
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Политика
Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч»
Хештег #MoscowMitch получил на выходных от журналистов и пользователей соцсетей лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл.
Обновлено в 19:07
Космос
Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship
Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02