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Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

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Происшествия Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.

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Происшествия В КНДР отпустили задержанное российское судно Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.

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Политика В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.

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Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

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Политика Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч» Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».

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