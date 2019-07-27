Футбол

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставкуЧемпионат 15:24

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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