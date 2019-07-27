Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

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