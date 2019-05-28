Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»РИА Новости 09:05
Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба "Спартак", заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун. Заседание совета директоров "Спартака" Заседание совета директоров "Спартака" проходит во вторник в Москве.
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Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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Политика
Саакашвили возвращается на Украину
Обновлено в 10:55
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика
США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
В Киеве рассказали об отмене операции по «деоккупации» Крыма
Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана рассказал о том, что Киев в 2014 году готовил операцию по силовому возвращению Крыма под свою власть.
Обновлено в 15:35
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Футбол
RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками
Обновлено в 10:38
Футбол
Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку
Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения
Госавтоинспекция предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 11:59
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58