Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»РИА Новости 09:05
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика
Китай прекратил закупку иранской нефти
Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие
В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность
Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено в 08:51
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Авто
Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер
Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.
Обновлено в 08:14
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Баскетбол
ЦСКА одолел «Зенит» и вышел в финал Единой лиги
Обновлено в 14:28
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Кино
Появился тизер финального сезона «Джессики Джонс»
Обновлено в 12:24
Футбол
Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17