Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»РИА Новости 09:05

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
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Кононов раскритиковал себя, но остался, цель следующего сезона – ЛЧ и победа в Кубке

Sports.ru13:22

Андрей Федун: Совет директоров «Спартака»? Все остаются

Советский спорт09:03

«Спартак» определился с задачами на следующий сезон

Sport24.ru11:44

Выход в группу Лиги Европы и место в Лиге чемпионов на следующий год. На каких условиях «Спартак» оставил Кононова

Матч ТВ11:59

Кононов остался. Он должен выйти в Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс16:40

Олег Кононов продолжит работу в «Спартаке» — мнение Дмитрия Егорова

Чемпионат13:55

«Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

Бомбардир.ру09:34
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика

Китай прекратил закупку иранской нефти

Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Авто

Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие

В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов

Обновлено вчера в 15:09
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Экономика

Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге

В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Здоровье

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям

Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность

Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено в 08:51
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Авто

Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер

Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.
Обновлено в 08:14
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Баскетбол

ЦСКА одолел «Зенит» и вышел в финал Единой лиги

Обновлено в 14:28
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Кино

Появился тизер финального сезона «Джессики Джонс»

Обновлено в 12:24
Футбол

Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17
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