Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»РИА Новости 09:05
Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба "Спартак", заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун. Заседание совета директоров "Спартака" Заседание совета директоров "Спартака" проходит во вторник в Москве.
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Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»
Глава "Северстали" Алексей Мордашов и гендиректор "Утконоса" Максим Бахтин, который уйдет с поста главы онлайн-ретейлера в середине июня, вошли в совет директоров "Ленты".
Обновлено в 11:04
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
Первый мэр-трансгендер избран в Италии
Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Егор Крид впервые подробно рассказал о своем уходе из Black Star
В откровенном разговоре с ведущим Юрием Дудем 24-летний артист, который буквально месяц назад покинул один из самых популярных музыкальных лейблов страны Black Star, впервые прокомментировал свое решение и подробно рассказал, как на самом деле состоялся его уход в сольное плавание.
Обновлено в 10:38
Авто
Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60
Компания Volvo начала принимать в России заказы на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Обновлено в 10:16
Политика
Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Кино
Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов»
Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.
Обновлено в 08:35
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва не впустили в Вильнюс
Прилетевший в командировку шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Политика
Львовские депутаты потребовали от Зеленского не говорить по-русски
Как сообщает «Радио Свобода», депутаты заявили новоизбранному президенту, что он в публичной сфере нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью.
Обновлено в 10:05
ЖКХ
На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора
В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер Германии Ангела Меркель начала сомневаться в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр сможет справиться со своими обязанностями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к канцлеру.
Обновлено в 10:37
Культура
Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»
Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Космос
29 мая Роман Амбарцумян представит свою новую книгу
Главный герой — странник Виндж, наделенный особыми возможностями, — в поисках новых игр попадает к 12 Большим Игрокам, которые создают расы и ставят на кон энергию их душ.
Обновлено в 08:34
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Политика
США отказались давить на Россию из-за украинских моряков
Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей
Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06