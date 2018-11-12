Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»РИА Новости 09:05

Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба "Спартак", заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун. Заседание совета директоров "Спартака" Заседание совета директоров "Спартака" проходит во вторник в Москве.
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Андрей Федун: Совет директоров «Спартака»? Все остаются

Советский спорт09:03

Андрей Федун — о судьбе Кононова и Вартапетова: все остаются, всё хорошо

Чемпионат08:56

«Все остаются, все хорошо». Федун подтвердил, что совет директоров «Спартака» сохранил тренерский штаб команды

Матч ТВ09:09

«СЭ»: Кононов останется главным тренером «Спартака», клубу поставили задачу попасть в группу ЛЧ и выиграть Кубок России

Sports.ru09:28

Рейнгольд: «Приветствую решение руководства „Лукойла“ оставить Кононова»

Sport24.ru09:49

«Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

Бомбардир.ру09:34

«Спартак» и слепая вера. Кононов и Лига чемпионов. Кузнецов и порошок

Спорт-Экспресс11:00
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Экономика

Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»

Глава "Северстали" Алексей Мордашов и гендиректор "Утконоса" Максим Бахтин, который уйдет с поста главы онлайн-ретейлера в середине июня, вошли в совет директоров "Ленты".
Обновлено в 11:04
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Первый мэр-трансгендер избран в Италии

Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Происшествия

СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Егор Крид впервые подробно рассказал о своем уходе из Black Star

В откровенном разговоре с ведущим Юрием Дудем 24-летний артист, который буквально месяц назад покинул один из самых популярных музыкальных лейблов страны Black Star, впервые прокомментировал свое решение и подробно рассказал, как на самом деле состоялся его уход в сольное плавание.
Обновлено в 10:38
Авто

Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60

Компания Volvo начала принимать в России заказы на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Обновлено в 10:16
Политика

Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Кино

Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов»

Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.
Обновлено в 08:35
Политика

Шеф-редактора Sputnik Литва не впустили в Вильнюс

Прилетевший в командировку шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Политика

Львовские депутаты потребовали от Зеленского не говорить по-русски

Как сообщает «Радио Свобода», депутаты заявили новоизбранному президенту, что он в публичной сфере нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью.
Обновлено в 10:05
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
ЖКХ

На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель начала сомневаться в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр сможет справиться со своими обязанностями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к канцлеру.
Обновлено в 10:37
Культура

Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»

Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Религия

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Обновлено в 09:15
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Космос

29 мая Роман Амбарцумян представит свою новую книгу

Главный герой — странник Виндж, наделенный особыми возможностями, — в поисках новых игр попадает к 12 Большим Игрокам, которые создают расы и ставят на кон энергию их душ.
Обновлено в 08:34
Общество

Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Политика

США отказались давить на Россию из-за украинских моряков

Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Футбол

Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей

Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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