Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»Вести.Ru 09:49
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". На нем стало известно, что главный тренер команды Олег Кононов сохранит свою должность на следующий сезон. Об этом сообщил член совета директоров красно-белых Андрей Федун.
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