Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»Газета.Ru 11:38
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс". Специалист будет руководить командой как минимум до зимней паузы.
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Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
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Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
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Экономика
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На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак
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Экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу
По словам адвоката, Безделов уже отбывает наказание по первому уголовному делу за мошенничество на сумму в почти 500 млн руб. "Следственный департамент МВД просит арестовать моего подзащитного на два месяца в рамках нового уголовного дела", - заявил Кожемякин.
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Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
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Экономика
Пенсионный фонд Норвегии KLP не будет инвестировать в игровые и алкогольные компании
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Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
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Политика
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Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Политика
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Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
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Происшествия
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В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
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Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
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