Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»Газета.Ru 11:38

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс". Специалист будет руководить командой как минимум до зимней паузы.
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Андрей Федун: Совет директоров «Спартака»? Все остаются

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Спорт-Экспресс11:47

«Спартак» определился с задачами на следующий сезон

Sport24.ru11:44

«СЭ»: Кононов останется главным тренером «Спартака», клубу поставили задачу попасть в группу ЛЧ и выиграть Кубок России

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Выход в группу Лиги Европы и место в Лиге чемпионов на следующий год. На каких условиях «Спартак» оставил Кононова

Матч ТВ11:59

«Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

Бомбардир.ру09:34

Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют

Чемпионат12:08
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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В Косово освободили задержанного россиянина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Музыка

Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении

Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
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Xiaomi выпустила дешевого «убийцу флагманов»

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В Сети появились первые изображения Genesis G80 нового поколения

Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
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Политика

Захарова пошутила по поводу возвращения Саакашвили на Украину

Обновлено в 11:40
Происшествия

В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом

Обновлено в 05:01
Политика

Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун

Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
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Экономика

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
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Шоу-бизнес

Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.
Обновлено в 09:04
Политика

Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Культура

На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак

На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
Обновлено в 12:38
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу

По словам адвоката, Безделов уже отбывает наказание по первому уголовному делу за мошенничество на сумму в почти 500 млн руб. "Следственный департамент МВД просит арестовать моего подзащитного на два месяца в рамках нового уголовного дела", - заявил Кожемякин.
Обновлено в 10:44
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
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Экономика

Пенсионный фонд Норвегии KLP не будет инвестировать в игровые и алкогольные компании

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложения средств в компании, которые получают более 5% выручки от азартных игр и продажи алкогольной продукции.
Обновлено в 11:47
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Политика

В МИД России вызвали посла Испании

Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Любовь Аксёнова оказалась в центре грязного скандала

Обновлено в 11:21
Политика

В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу

Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Гаджеты

Apple представила новый плеер iPod Touch

Обновлено в 11:22
Происшествия

Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
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Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину

Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Актёр массовки назван самым преданным персонажем «Игры престолов»

Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
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