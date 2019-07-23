Футбол
Кононов оценил соперника «Спартака» по квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 05:33
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о швейцарском клубе "Тун", с которым красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает "Чемпионат.com". Наставник российской команды отметил развитие футбола в Швейцарии.
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ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда
Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).
Обновлено в 03:51
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"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
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Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России
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В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
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Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
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