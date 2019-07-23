Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о швейцарском клубе "Тун", с которым красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает "Чемпионат.com". Наставник российской команды отметил развитие футбола в Швейцарии.

Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Армия и оружие Южная Корея вызвала зампосла России после конфликта над Японским морем Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает РИА "Новости".

Технологии В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.

Хоккей РУСАДА сняло обвинения с главного тренера «Авангарда» Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило снять обвинения в отношении главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард» Боба Хартли, а также главного врача команды Дмитрия Батушенко.

Кино Умер актер бондианы Дэвид Хедисон В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Политика Путин взялся за тетради для школьников Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям обеспечить учеников тетрадями.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Экономика Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.

Музыка В Shazam рассказали, какие песни россияне ищут чаще всего Приложение для поиска незнакомых песен и текстов Shazam представило список из 10 треков, которые пользователи в России искали наибольшее количество раз за первые 6 месяцев 2019 года.

Армия и оружие ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Футбол «Спартак» купит футболиста сборной Уругвая Нигериец ранее принадлежал «Манчестер Сити» и имеет в своем активе четыре матча в составе сборной. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года.

Общество Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.

Здоровье Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами Многих студентов привлекают престижные направления, рассказала окончившая третий курс АГМУ Лера.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.

Политика В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.

Шоу-бизнес Возлюбленная Андрея Чадова изменяла с ним мужу Андрей Чадов после нескольких неудавшихся романов решил жениться на 24-летней Анастасии Виноградовой.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Политика В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.