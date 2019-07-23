Футбол
Кононов: сила швейцарских клубов - в системности подхода к развитию футболаРИА Новости 05:21
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов считает, что сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
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