Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов считает, что сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".

Кононов: сила швейцарских клубов - в системности подхода к развитию футбола

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